7 августа, 14:13,
обновлено 7 августа, 14:45

МИД КНР: Китай и Россия ответственно защищают демократичные международные отношения

Стороны способствуют их демократизации, отметил глава ведомства Ван И

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Пекин и Москва ответственно защищают общепринятые принципы выстраивания международных отношений и способствуют их демократизации. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"На международной арене Китай и Россия продолжают осуществлять друг с другом тесное стратегическое взаимодействие, содействуя формированию многополярного мира и демократизации международных отношений, защищая их основополагающие принципы. Это международная ответственность, возлагаемая на КНР и РФ", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Китая уточнил, что совместные усилия Пекина и Москвы в данном направлении "подобают китайско-российским отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства". 

Теги:
РоссияКитайВан И
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