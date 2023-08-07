В Хасеке произошли столкновения между протурецкими формированиями и курдами

По сведениям газеты Al Watan, причиной конфликта стало убийство курдами пятерых бойцов протурецких формирований

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Столкновения между лояльными Турции формированиями вооруженной сирийской оппозиции и поддерживаемыми США курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС) произошли в сирийской провинции Хасеке (расположена на северо-востоке арабской республики). Об этом сообщила газета Al Watan.

По ее сведениям, вспыхнувшие в северо-западной части Хасеке стычки сопровождались обстрелами с обеих сторон. Как утверждает издание, причиной конфликта стало убийство курдами пятерых бойцов протурецких формирований.

Отмечается, что местные жители в страхе покидают район.

В 2019 году Анкара провела в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. В результате военной операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 гг. была создана зона безопасности в треугольнике между пограничными сирийскими городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских сил. В этих городах и районах присутствуют протурецкие формирования вооруженной сирийской оппозиции.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке Сирии в настоящее время контролируется курдскими СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из главных их задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.