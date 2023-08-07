Украина выиграла суд у зарубежной фирмы, недопоставившей 89% купленного для ВСУ снаряжения

Арбитраж присудил взыскать с поставщика в пользу истца более €2,2 млн, а также установил пени за просрочку в погашении задолженности, сообщили в украинском Минобороны

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международный арбитраж удовлетворил иск на €2,2 млн Минобороны Украины к поставщику, сорвавшему поставки защитного снаряжения для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Спор возник между министерством обороны Украины и иностранным поставщиком в связи с нарушением последним условий внешнеэкономического договора на поставку защитного снаряжения для сил обороны, а именно налокотников и наколенников, - говорится в Telegram-канале ведомства. - Поставщик нарушил не только сроки поставки товара, но и объем - было поставлено лишь около 11% от общего объема товара по договору. Минобороны в свою очередь надлежащим образом выполнило свои обязательства по договору и оплатило стоимость товара в полном объеме".

Как отметили в Минобороны, арбитраж присудил взыскать с поставщика в пользу истца более €2,2 млн, а также установил пени за просрочку в погашении задолженности.