Парламент Болгарии экстренно принял поправки в закон против домашнего насилия

По словам авторов законопроекта, поправки значительно расширят круг лиц, которые могут получить быструю и эффективную защиту от насилия

СОФИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Парламент Болгарии на внеочередном заседании в двух чтениях в течение одного дня большинством голосов одобрил поправки в Закон о защите от домашнего насилия. В поддержку спорного законопроекта, вызвавшего бурные дебаты, высказались депутаты правящего большинства - коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгарии", коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, Движения за права и свободы. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Авторы законопроекта утверждают, что поправки значительно расширят круг лиц, которые могут получить быструю и эффективную защиту от насилия, и предложили ввести в оборот понятие "интимная связь". Согласно проекту, она представляет собой относительно прочный союз двух лиц, который возникает как фактическое состояние, без необходимости вести совместное домашнее хозяйство. Продолжительность интимной связи должна составлять не менее 60 дней.

Представители оппозиции попросили уточнить, как будут отсчитываться 60 дней. Они обвиняли депутатов правящего большинства в том, что те стараются узаконить в действующем законодательстве однополые связи, и сумели убедить коллег, что интимные связи могут касаться только отношений между мужчиной и женщиной. Кроме того, в законопроекте отмечались и другие юридически спорные моменты.

Эксперты полагают, что президент наложит на закон вето, а представители оппозиции обещали подать жалобу в конституционный суд.

Поводом для внеочередного заседания депутатов, которые официально находятся в отпуске, стали массовые акции против насилия над женщинами и за справедливое правосудие, которые в конце июля прошли в более чем 40 городах Болгарии. Волна демонстраций поднялась после инцидента с 18-летней девушкой в городе Стара-Загора в центральной части страны: знакомый нанес ей ранения колюще-режущим предметом, в результате чего хирурги наложили более 400 швов, а также остриг девушке волосы.

Судебная экспертиза определила инцидент как легкое телесное повреждение, не угрожающее жизни, затем суд освободил 26-летнего подозреваемого. Это вызвало негодование граждан. Депутаты сейчас обсуждают поправки в уголовный кодекс, которые ужесточат наказания за повреждения легкой и средней степени тяжести.