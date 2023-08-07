Сейм Литвы на осенней сессии рассмотрит вопрос о всеобщем призыве в армию

В 2015 году республика, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Вопрос о всеобщем призыве на срочную армейскую службу будет включен в повестку осенней сессии Сейма (парламента) Литвы. Об этом после встречи с президентом Гитанасом Науседой заявил журналистам председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Президент поддерживает идею отказа от отбора на срочную службу на основе принципа компьютерной лотереи и выступает за всеобщий призыв. Дискуссия в Сейме по этому вопросу включена в план осенней сессии", - сказал он.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится временно, на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Теперь политики предлагают сделать его всеобщим. Сейчас призываются лишь те, кому это выпадает по компьютерной программе типа лотереи.

В июле 2022 года парламентские партии Литвы подписали меморандум о взаимопонимании в сфере оборонной политики. Ожидалось, что в нем будет указано на необходимость перехода от частичной к всеобщей воинской повинности. Однако согласовать это положение не удалось.

По оценке Минобороны Литвы, всеобщий призыв, к которому привлекаются все мужчины призывного возраста, дополнительно обойдется казне в €110 млн в год. Если на срочную службу будут призывать и женщин, расходы составят €290 млн.