Молдавия намерена присоединиться к инициативе глав оборонных ведомств Юго-Восточной Европы

Формат был учрежден в 1996 году

БУХАРЕСТ, 7 августа. /ТАСС/. Молдавия намерена присоединиться к региональной инициативе Процесс [встреч] министров обороны Юго-Восточной Европы (SEDM). Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством национальной обороны Румынии по итогам официального визита главы военного ведомства этой страны Анджела Тылвэра в Кишинев по приглашению его коллеги Анатолия Носатого.

В ходе переговоров, отмечается в сообщении, Румыния подчеркнула "важность участия [Республики Молдова] в проектах региональной инициативы Процесс [встреч] министров обороны Юго-Восточной Европы (SEDM), в которой Румыния начиная с июля этого года до июля 2025 года является ротационным председателем".

Два министра рассмотрели "конкретные шаги, которые Республика Молдова должна предпринять для подготовки к присоединению к этому региональному формату военно-политических консультаций". "Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку с тем, чтобы стремление Республики Молдовы присоединиться к SEDM было реализовано в период председательства Румынии в этом форуме, - сказал Тылвэр. - Присоединение Республики Молдовы в качестве полноправного члена к этой инициативе укрепит статус страны в региональном и международном плане, откроет новые возможности для военного сотрудничества со странами региона".

Формат под названием Процесс [встреч] министров обороны Юго-Восточной Европы (SEDM) был учрежден в 1996 году, когда в Тиране прошла первая встреча министров обороны региона. Его участники - Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Италия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словения, США, Турция, Украина, Хорватия и Черногория. Молдавия является в настоящее время членом-наблюдателем.