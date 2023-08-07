В Эстонии заявили, что не планируют массово высылать россиян и белоруссов

Рига ранее приняла решение об аннулировании видов на жительство 5-6 тыс. российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Таллин не намерен присоединяться к развернутой Вильнюсом и Ригой кампании по высылке граждан России и Белоруссии, пребывание которых в странах Балтии якобы представляет угрозу национальной безопасности. Об этом порталу эстонского гостелерадио ЕRR заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

"Эстония подобные меры применять не планирует. Не планируется также ведение каких-то анкет. Это не дает реальной картины насчет тех, кто может представлять опасность. Они очень хорошо умеют отвечать так, как мы хотим услышать", - сказал он.

Рига недавно приняла решение об аннулировании видов на жительство 5-6 тыс. российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку.

Сотни россиян и белорусов оспаривают в литовском суде статус лиц, угрожающих безопасности страны. Департамент миграции Литвы 4 августа сообщил, что более 1 тыс. граждан РФ и Белоруссии признаны угрозой безопасности. В течение 14 дней после уведомления об этом такие лица должны покинуть страну.

В большинстве случаев основанием для подобного решения литовских властей были результаты специального анкетирования. Литва разработала и ввела в конце 2022 года для обращающихся за визой или видом на жительство граждан РФ и Белоруссии анкету, в которой в том числе есть вопросы об отношении к происходящему на Украине.

Обязанность заполнения вопросника касается всех граждан России и Белоруссии старше 18 лет. В анкете необходимо ответить на вопросы об образовании, прежнем месте работы, службе в вооруженных силах, связях в предпринимательских кругах, контактах с государственными инстанциями стран, не являющихся членами НАТО и Евросоюза. Там также содержится требование указать свое отношение к событиям на Украине. Просьбы тех лиц, которые отказываются заполнять анкету или отвечают не на все вопросы, к рассмотрению не принимаются.