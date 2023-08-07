Глава МИД КНР отметила готовность Китая продвигать динамичное развитие БРИКС вместе с РФ

Ван И назвал расширение группы "естественной тенденцией, которую необходимо учитывать"

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китайские власти готовы путем объединенных усилий с РФ и другими странами содействовать гармоничному и бурному развитию БРИКС. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Китай готов вместе со своими партнерами по БРИКС, включая Россию, <...> содействовать здоровому и бурному развитию объединения", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил Ван И, Пекин намерен оказывать поддержку успешному проведению саммита БРИКС, который вскоре состоится в Южно-Африканской Республике. По его словам, этот механизм многостороннего сотрудничества "идет в ногу с эпохальными тенденциями".

Глава МИД КНР отметил, что расширение БРИКС - это "естественная тенденция, которую необходимо учитывать".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.