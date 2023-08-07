7 августа, 15:58
Военная операция на Украине

Залужный обсудил с Милли потребности украинской армии в вооружении и боеприпасах

Главком ВСУ также сообщил главе Комитета начальников штабов ВС США "об оперативной обстановке на фронте", признав, что "продолжаются тяжелые бои"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил по телефону потребности Киева в военных поставках с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли.

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"С генералом Милли обсудили актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах, - написал Залужный в Telegram-канале. - Договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать".

Он также проинформировал Милли "об оперативной обстановке на фронте", признав, что "продолжаются тяжелые бои".

Ранее газета Politico сообщила, что Вашингтон может вскоре объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Киеву. В последний пакет американских поставок вошли "дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы" на $400 млн. При этом, согласно опросу, проведенному телеканалом CNN, более половины американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Украине. 

Теги:
УкраинаСШАМилли, МаркВоенная операция на Украине
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