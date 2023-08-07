Глава Еврокомиссии посетит 9 августа пострадавшую от наводнения Словению

Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить с властями республики поддержку со стороны ЕС

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 9 августа посетит Словению, которая пострадала от наводнений в результате проливных дождей.

"Европа поддерживает всех жителей, пострадавших от разрушительных наводнений в Словении и Австрии. Мы вместе с вами в эти трудные времена. В среду 9 августа я посещу Словению, чтобы увидеть разрушения на местах и обсудить с властями поддержку со стороны ЕС", - написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны стихийного бедствия, вызванного проливными дождями. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах грузоподъемностью не менее 5 тонн, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

4 августа агентство по охране окружающей среды республики объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за проливных дождей, которые начались 3 августа. 5 августа премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения превысит €500 млн.