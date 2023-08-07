В Китае заявили, что реальными действиями усилят экономическое сотрудничество БРИКС

Как отметил глава Минкоммерции КНР Ван Вэньтао, Пекин будет стремиться "вносить должный вклад в глобальное развитие"

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китайские власти намерены путем практических мер активизировать торгово-экономическое сотрудничество между странами - участницами БРИКС. Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.

"Китай готов реальными действиями оказать содействие сотрудничеству БРИКС в области торговли и экономики", - подчеркнул он на 13-й встрече руководителей торгово-экономических ведомств объединения, которая в понедельник состоялась в режиме видеоконференции. Как уточнил чиновник, Пекин будет стремиться "вносить должный вклад в глобальное развитие".

По словам Ван Вэньтао, для углубления прагматического взаимодействия государства - члены объединения должны усилить координацию другом с другом, способствовать цифровизации и экологическому развитию стран с формирующимися рынками. Он подчеркнул, что на основе достигнутого консенсуса необходимо защищать многосторонние форматы сотрудничества, "вдохнуть еще более мощную силу БРИКС в процесс восстановления глобальной экономики".

"Китай на основе качественного роста осуществляет модернизацию с китайской спецификой, неизменно становится все более открытым по отношению к другим странам", - добавил он. Глава Минкоммерции уточнил, что правительство КНР будет развивать рыночные механизмы, улучшать деловую среду, содействовать ее юридизации и интернационализации.

"Это непременно позволит нам создать более масштабный рынок и благоприятные возможности для государств с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран", - подытожил Ван Вэньтао.