В ООН приветствовали консультации по Украине в Джидде

Как подчеркнул заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, участники консультаций заявили о намерении "продолжать поиски мирного разрешения" кризиса

ООН, 7 августа. /ТАСС/. ООН приветствует прошедшие в Джидде (Саудовская Аравия) консультации, посвященные ситуации вокруг Украины. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Единственное, что мы можем сказать, - это то, что мы приветствуем все дипломатические инициативы, касающиеся данного кризиса, и мы намерены и дальше добиваться установления в том или ином виде мира, который основывался бы на Уставе ООН, в том числе по вопросам суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Хак в ответ на просьбу прокомментировать прошедшие 5-6 августа в Джидде консультации по Украине.

Представитель офиса генсека всемирной организации подчеркнул, что, несмотря на то, что участники консультаций не приняли итогового коммюнике, они заявили о намерении "продолжать поиски мирного разрешения" кризиса. "Мы приветствуем их готовность", - подчеркнул он.