Блинкен и Кулеба обсудили итоги консультаций по Украине в Джидде

Стороны рассмотрели "развитие событий в усилиях по контрнаступлению Украины, недавние консультации о справедливом и прочном мире, а также долгосрочные договоренности в сфере безопасности" между Вашингтоном и Киевом

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги недавних многосторонних консультаций в Джидде, а также ход выработки Вашингтоном гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, стороны рассмотрели "развитие событий в усилиях по контрнаступлению Украины, недавние консультации о справедливом и прочном мире на Украине, состоявшиеся в Джидде в Саудовской Аравии, а также долгосрочные договоренности в сфере безопасности" между Вашингтоном и Киевом. "Госсекретарь <...> подтвердил продолжение поддержки Вооруженных сил Украины и подотчетных институтов обороны", - отметил Миллер.

В другом заявлении он информировал о телефонной беседе Блинкена и главы МИД Кипра Константиноса Комбоса. Согласно изложенной Миллером информации, Блинкен и Комбос говорили в том числе о "прочном трансатлантическом единстве" перед лицом специальной военной операции России на Украине.

По информации Саудовского агентства печати, в консультациях в Джидде приняли участие советники по национальной безопасности и представители более 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает агентство.

Россия приглашение не получила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что без участия Москвы и учета ее интересов "никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости". Она обратила внимание на то, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование конфликта возможно только в том случае, если "киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки", а его западные спонсоры - "накачивание ВСУ вооружениями". "Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, - добавила дипломат.