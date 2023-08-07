Стремление возобновить зерновую сделку и приговор для митрополита. Ситуация вокруг Украины

Турция надеется на возобновление черноморской зерновой инициативы, что позволит сдержать рост цен в мире на зерно, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке его страны к реализации решений, которые позволят продлить работу зернового коридора.

На Украине после внесения залога освобожден из-под стражи наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел. В этот же день митрополит УПЦ Ионафан был приговорен к пяти годам тюрьмы "за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины".

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток предпринимали безуспешные попытки наступать по четырем направлениям - запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом российские войска в ходе наступательных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое. За трое суток продвижение российских войск на купянском направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника, сказал Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В ДНР был поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил он. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах. По данным Конашенкова, за сутки на всех направлениях российскими силами были уничтожены свыше 600 бойцов ВСУ.

Тяжелые потери

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил по телефону потребности Киева в военных поставках с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Он также проинформировал Милли "об оперативной обстановке на фронте", признав, что "продолжаются тяжелые бои".

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских военных, новые подразделения ВСУ, прошедшие подготовку НАТО и получившие западное вооружение, несут тяжелые потери в ходе контрнаступления украинских войск. Издание отмечает, что новые бригады украинских войск, которые должны были стать движущей силой контрнаступления, формируются из новобранцев, недавно прошедших базовую военную подготовку после того, как они были призваны или добровольно вступили в ряды ВСУ. Во главе отрядов стоят опытные военные, нередко прошедшие военную подготовку в США.

По данным газеты, в начале июня ВСУ столкнулись с тяжелыми потерями, пытаясь идти в наступление против "грандиозной российской обороны". Как минимум одна из новых бригад оказалась настолько ослаблена, что была выведена с поля боя для переформирования.

Решения по зерну

Украина готовится к реализации "некоторых решений", принятых ставкой верховного главнокомандующего, по продлению работы зернового коридора, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам селекторного совещания с главами спецслужб, Минобороны, МИД и ряда других ведомств. О каких решениях идет речь, не уточняется.

К возобновлению зерновой сделки стремится Турция. Как заявил глава МИД страны Хакан Фидан, Анкара продолжит прилагать усилия как для урегулирования украинского кризиса, как и для возобновления черноморской зерновой инициативы. Фидан также пообещал, что Турция будет неукоснительно соблюдать конвенцию Монтрё, отметив, что "обеспечение спокойствия в бассейне Черного моря будет одним из приоритетов" турецкой стороны.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в турецкой столице, в Анкаре рассчитывают, что возобновление черноморской зерновой инициативы станет одной из основных тем возможных очных переговоров в августе президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В Турции рассчитывают на достижение соответствующих договоренностей, поскольку в противном случае мировые цены на зерновые продолжат рост, отметил источник. Однако он не ответил, какие конкретные предложения по возобновлению сделки турецкая сторона обсуждает с представителями ООН, РФ и Украины.

Освободили под залог

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел (Лебедь) освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.), сообщил адвокат митрополита Никита Чекман. В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, были продемонстрированы кадры с митрополитом Павлом, который поблагодарил всех причастных к своему освобождению, призвав братию УПЦ сохранять единство.

Однако другой священнослужитель - митрополит УПЦ Ионафан (Елецких) - был приговорен к пяти годам тюрьмы "за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины", сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале. Митрополита осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: "за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины".

Согласно материалам следствия, фигурант якобы "распространял среди верующих пропагандистские листовки, в которых призвал к захвату власти и изменению государственной границы Украины". Между тем адвокаты митрополита заявляют, что листовки, ставшие основанием для предъявления обвинений, были подброшены во время обыска сотрудниками службы безопасности.