7 августа, 16:52

Партия экс-премьера Пакистана потребовала пересмотра приговора суда в его отношении

В "Движении за справедливость" считают, что вердикт суда о заключении Имрана Хана в тюрьму был "принят в спешке"

ИСЛАМАБАД, 7 августа. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Движение за справедливость" (ДЗС) обратилась в Верховный суд Пакистана с просьбой о пересмотре приговора суда низшей инстанции, по которому ее председатель, бывший премьер-министр страны Имран Хан получил три года тюрьмы по обвинению в мошенничестве

Читайте также
"Мы арестуем его снова": почему Пакистан протестует в поддержку Имрана Хана

По сообщению газеты The News International, ДЗС потребовала пересмотра судебного приговора для Хана в связи с тем, что вердикт суда о его заключении в тюрьму был "принят в спешке" и подсудимому было отказано в справедливом судебном разбирательстве.

5 августа суд Исламабада приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Экс-премьер-министр был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после вынесения приговора. 

Теги:
ПакистанХан, Имран
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация