Париж протестирует систему противодействия дронам за €350 млн перед ОИ-2024

Как сообщила газета Le Parisien, система Parade должна позволить выявлять незарегистрированные дроны, отличая их от тех, что будут использоваться операторами официальных трансляций и служб безопасности

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет протестирована в Париже за год до проведения во французской столице летних Олимпийских игр. Об этом сообщает в понедельник газета Le Parisien.

Система Parade, приобретенная концерном Thales за €350 млн, должна позволить выявлять незарегистрированные дроны, в том числе миниатюрных от 11 г до 25 кг, отличая их от тех, что будут использоваться операторами официальных трансляций и служб безопасности. Оператор сможет принимать решение о необходимости нейтрализации БПЛА-нарушителя за счет создания помех, вынуждая аппарат приземлиться или упать в заданной точке.

Сроки поставки и развертывания системы были сдвинуты из-за нехватки комплектующих. Тем не менее, она должна быть полностью готова уже осенью и будет использована на Чемпионате мира по регби, который пройдет с 8 сентября по 28 октября. В общей сложности ожидается 200 часов суммарной работы по противодействию дронам. Ее отдельные элементы впервые тайно тестировались военными еще во время "Турнира шести наций" по регби в марте 2023 года.

В ходе олимпийских игр 2024 года, впрочем, продолжительность работы должна составить суммарно 4 тыс. часов. Помимо "Парада" безопасность периметра объектов будут обеспечивать полицейские с антидроновыми ружьями с дальностью действия от 300 м до 1 км. Сейчас в МВД Франции насчитывается 35 специалистов, способных обращаться с таким оборудованием, однако к ОИ-2024 власти намерены довести их число до сотни. Также планируется использовать дроны с сетками-ловушками и небольшие лазерные установки, которые смогут сжигать беспилотники на расстоянии до 1 км.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 26 июля МОК отправил приглашения на Олимпиаду 203 национальным олимпийским комитетам, но в их числе не было России и Белоруссии.