Пентагон обсудил ход боевых действий на Украине с Киевом и Лондоном

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли обсудил ход специальной военной операции (СВО) России в телефонных беседах с коллегами на Украине и в Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Дейв Батлер.

По его словам, с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным Милли обменялся "мнениями и оценками". Он также подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, СВО Милли обсудил с начальником Штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином. Была отмечена "давняя история взаимной поддержки и сотрудничества" между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, являющихся "краеугольными камнями прочного альянса и особых отношений" двух стран.

Никаких подробностей разговоров Батлер не привел.