Новая встреча по украинской "формуле мира" пройдет через 1-1,5 месяца

Как отметил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, на встрече в Джидде обсуждали только мирные инициативы Киева

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Участники встречи по украинскому урегулированию в Джидде договорились провести новые консультации по этому вопросу через 1-1,5 месяца. Об этом сообщил журналистам глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы проведем новую встречу в течение месяца-полутора и будем двигаться к саммиту [для обсуждения так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского]", - приводит его слова агентство Reuters. Ермак также утверждал, что на встрече в Джидде обсуждали только мирные инициативы Киева и что участники консультаций поддержали территориальную целостность Украины.

Помимо этого, он заявил, что могут быть организованы консультации для обсуждения отдельных пунктов "формулы мира" Зеленского. По мысли главы офиса украинского президента, они должны будут пройти в промежутке между двумя саммитами, на первом из которых, как он утверждает, согласуют предложения Киева как основу для урегулирования, а на втором - финализируют документы о завершении конфликта. Ранее Ермак назвал одной из целей встречи в Джидде "проработку возможности проведения "глобального саммита мира".

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.