Военные мятежники в Нигере призвали проводить больше уличных демонстраций в свою поддержку

В Ниамее ранее состоялась многотысячная уличная акция в поддержку действий Национального совета спасения родины

РАБАТ, 7 августа. /ТАСС/. Правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины (НССР) - призвал жителей страны проводить новые уличные демонстрации в свою поддержку. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

6 августа в Ниамее состоялась многотысячная уличная акция в поддержку действий НССР, члены которого отстранили от власти президента Мохамеда Базума. По данным прессы, по меньшей мере 30 тыс. человек заполнили стадион имени Сейни Кунтче, где они выкрикивали патриотические лозунги. "Долой Францию! Долой Экономическое сообщество стран Западной Африки!" - скандировали сторонники мятежников на протяжении нескольких часов.

Приехавшие к участникам шествия и митинга представители НССР, включая генерала Мохамеда Тумба, были встречены с ликованием.

Ранее в понедельник в Ниамей прибыла делегация представителей Мали и Буркина-Фасо для выражения солидарности с народом Нигера. Ее возглавляет бывший малийский премьер-министр Абдулайе Маига. Кроме того, по данным телеканала Al Hadath, в Ниамее находятся главы МВД и Минобороны переходного правительства Мали.