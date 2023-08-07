Представители Госдепа 7 августа и в выходные поддерживали контакты с президентом Нигера

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что американское внешнеполитическое ведомство "поддерживает контакты с лидерами других стран в регионе"

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Должностные лица США провели в понедельник и минувшие выходные дни новые контакты с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Что касается президента Базума, то мы поддерживаем контакты с ним. Представители Госдепартамента ранее сегодня говорили с ним. Мы выходили на связь с ним в течение выходных, а госсекретарь [США Энтони Блинкен] связывался с ним на прошлой неделе", - сказал Миллер, отметив, что американское внешнеполитическое ведомство "поддерживает контакты с лидерами других стран в регионе". "В выходные госсекретарь также обсудил с министром иностранных дел Франции [Катрин Колонна], как разрешить сложившуюся ситуацию и восстановить конституционный порядок", - сообщил представитель Госдепартамента.

По его словам, США считают, что окно возможностей для дипломатии в ситуации с Нигером по-прежнему открыто, и будут двигаться в этом направлении. "Мы считаем, что хунта должна уйти и позволить президенту Базуму возобновить исполнение своих обязанностей сегодня, завтра, в любое ближайшее время, - сказал он. - Я не намерен давать оценку тому, когда окно возможностей закроется. Использование дипломатии для достижения этой цели является для нас главным касательно Нигера. Мы продолжим это делать".

"Я бы хотел отметить само заявление ECOWAS о том, что военная интервенция будет последним вариантом. Мы сосредоточены на поиске дипломатического решения, находимся в тесном контакте с руководством ECOWAS, - обратил внимание представитель Госдепа. - Мы продолжим придерживаться дипломатии вместе с нашими партнерами".

В телефонном разговоре 2 августа Блинкен заявил Базуму, что Вашингтон намерен добиваться возвращения к власти законного правительства Нигера. Как сообщалось в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента по итогам разговора, США намерены найти мирное решение, при котором африканская страна останется надежным партнером с точки зрения безопасности и развития в регионе.