7 августа, 17:34,
обновлено 7 августа, 17:49
Военная операция на Украине

США считают продуктивными переговоры по Украине в Джидде

От Соединенных Штатов в них участвовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и и.о. первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Вашингтон считает продуктивными переговоры по Украине 5-6 августа в Джидде, от США в них участвовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и и.о. первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Это были продуктивные переговоры, на которых США представляли помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и и.о. первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Мы считаем продуктивным, что ряд стран смогли напрямую услышать от Украины о насилии России по отношению к их стране, а также об их представлениях о справедливом и устойчивом мире, который сохранит территориальную целостность и суверенитет", - сказал он. 

Теги:
УкраинаСШАСаудовская АравияВоенная операция на Украине
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