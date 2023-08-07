Румыния передала Минобороны Молдавии партию военной формы и несколько автомобилей

В ведомстве не уточнили объемы помощи

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Румыния передала Министерству обороны Молдавии в качестве помощи партию военной формы, а также несколько автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам встречи в Кишиневе министров обороны Молдавии и Румынии Анатолия Носатого и Анджела Тылвара.

"Официальные лица приняли участие в церемонии приема партии средств индивидуальной защиты из Румынии. В набор входят каски, бронежилеты и внедорожники", - отметила пресс-служба. В Министерстве обороны Молдавии не стали уточнять объемы помощи, однако на сопровождающих его сообщение фотографиях запечатлены восемь ящиков с военной формой и пять автомобилей марки Dacia.

На прошлой неделе в Кишиневе приземлился самолет Военно-воздушных сил США с партией военной помощи примерно на $3 млн. Она включала средства личной защиты, легкое стрелковое оружие и средства связи.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% ВВП страны. Рост военных расходов в ситуации, когда республика переживает тяжелый экономический кризис, резко критикует оппозиция.