В Китае распорядились быстро восстановить пострадавшую от наводнений провинцию Хэбэй

Как отметил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, нужно обеспечить основные потребности эвакуированных жителей, предоставить им необходимую медицинскую помощь и товары

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Центральное правительство Китая распорядилось путем скоординированных межведомственных мер в кратчайшие сроки восстановить провинцию Хэбэй на севере страны, жителям которой нанесли ущерб проливные дожди и наводнения. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

"Необходимо приложить все усилия по оказанию поддержки и помощи пострадавшим районам для их скорейшего восстановления, нормализации производственных процессов и жизнедеятельности", - приводит его слова агентство Xinhua.

Чжан Гоцин уточнил, что компетентные ведомства региона должны оперативно руководить проведением плановых мероприятий по восстановлению населенных пунктов, пострадавших от стихийного бедствия. "Все команды, направленные для осуществления спасательных и экстренных ремонтных работ, должны следовать единому руководству, действовать в соответствии с его распоряжениями", - добавил чиновник.

Как он отметил, нужно обеспечить основные потребности эвакуированных жителей, предоставить им всю необходимую медицинскую помощь и товары. Вице-премьер напомнил, что в сложившейся ситуации требуется сохранить стабильные цены.

Замглавы китайского правительства подчеркнул, что при ликвидации последствий наводнений крайне важно предотвратить возникновение новых жертв в результате потенциально возможных геологических бедствий. "Нужно добиться, чтобы те, на ком отразились природные катаклизмы, как можно скорее вернулись домой", - подытожил он.

В последних числах июля - в начале августа на Пекин и прилегающую к нему Хэбэй обрушились мощные ливни, которые принес тайфун "Доксури". Сотни тысяч жителей были эвакуированы, более 20 человек погибли. Экономике столицы и указанной провинции, население которых в совокупности составляет около 100 млн человек, был нанесен огромный ущерб в размере нескольких миллиардов долларов.