В Сирии призвали Совбез ООН положить конец агрессивным нападениям Израиля на республику

Как заявили в МИД Сирии, еврейское государство не прекращает вероломных нападений и грубо нарушает международное право

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Израиль не прекращает вероломных нападений на Сирию и грубо нарушает международное право, что будет иметь опасные последствия для мира и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном агентством SANA заявлении МИД арабской республики в связи с ночной атакой израильских ВВС на Дамаск и его окрестности. В нем сообщается, что израильские ракетные удары привели к гибели четырех военнослужащих и материальному урону.

"Сирия требует от Совета Безопасности ООН решительно осудить агрессивные действия со стороны Израиля, заставить его отказаться от преступной политики и привлечь виновных к ответственности", - подчеркивается в тексте заявления.

Как отмечает сирийский МИД, "приверженность Израиля агрессивному курсу стала причиной сохранения хаоса в регионе, что препятствует улучшению экономической и гуманитарной ситуации". В Дамаске обращают внимание на то, что "израильские ракетные атаки совпадают с операциями американских войск, которые находятся незаконно на сирийской территории, и вылазками террористических группировок".

Ранее представитель командования ВС арабской республики заявил агентству SANA, что "при отражении израильской агрессии погибло четверо сирийских военнослужащих и четверо были ранены". По его сведениям, нападение было совершено 7 августа в 02:20 по местному времени (совпадает с московским) со стороны оккупированных Голанских высот, сирийские ПВО смогли сбить несколько ракет противника.

Последняя атака на Дамаск и его окрестности была предпринята Израилем 19 июля, тогда погибли двое военнослужащих.

С начала 2023 году Израиль 22 раза атаковал территорию Сирии. Было поражено свыше 50 наземных целей, погибли 24 военнослужащих.