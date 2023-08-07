Глава МИД Венгрии сообщил о телефонном разговоре с Новаком

По словам Петера Сийярто, вице-премьер РФ заверил его, что российская сторона намерена продолжать нефтяные поставки в республику в соответствии со взятыми обязательствами

БУДАПЕШТ, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с вице-премьером РФ Александром Новаком. Как сообщил Сийярто на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Новак заверил его, что российская сторона намерена продолжать нефтяные поставки в республику в соответствии со взятыми обязательствами.

"Сегодня у нас состоялся телефонный разговор с вице-премьером России по вопросам энергетики Александром Новаком, который заверил нас, что российские партнеры будут поставлять сырую нефть в Венгрию в соответствии со своими контрактными обязательствами, поэтому энергоснабжение нашей страны остается в безопасности", - отметил Сийярто.

Российская нефть поступает в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций Евросоюза. В 2022 году в страну было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Нефть оттуда поступает также на перерабатывающие заводы в Чехии и Словакии.