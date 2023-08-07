В Госдепе заявили, что США ожидают визит главы МИД КНР

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, сроки поездки еще не согласованы

ООН, 7 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают визит в Вашингтон министра иностранных дел Китая Ван И, однако сроки поездки еще не согласованы. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я предоставляю китайским представителям возможность самим говорить о своем участии. Но мы в полной мере ожидаем, что он [глава МИД КНР] посетит США и проведет встречу с госсекретарем", - сказал Миллер.

"У меня нет сейчас информации о конкретном времени. Сроки еще не расписаны", - отметил он.