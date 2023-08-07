Силы спецназа Судана отвергли выдвинутую Суверенным советом дорожную карту

Советник командующего спецназом Мухаммеда Хамдана Дагало подчеркнул, что для сил быстрого реагирования власть Суверенного совета нелегитимна

КАИР, 7 августа. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана отвергают выдвинутую заместителем главы Суверенного совета страны (руководящий орган) Маликом Агаром дорожную карту урегулирования конфликта. Об этом заявил в комментарии телеканалу Al Hadath советник командующего спецназом Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти).

"Мы отвергаем дорожную карту, о которой объявил заместитель главы Суверенного совета Малик Агар", - приводит канал заявление советника. Он подчеркнул, что для сил быстрого реагирования власть Суверенного совета нелегитимна.

Ранее в понедельник Агар сообщил, что руководство Судана подготовило дорожную карту выхода из кризиса. По его словам, разработанный Суверенным советом план предполагает политический процесс, основанный на объединении государственных институтов, а не на разделении власти. Кроме того, Агар подчеркнул, что в первую очередь, согласно дорожной карте, должна быть доставлена гуманитарная помощь наиболее пострадавшим категориям населения. Заместитель главы Суверенного совета раскритиковал несколько разрозненных инициатив прекращения суданского кризиса, высказав мнение, что отсутствие единого плана продлевает войну в стране.