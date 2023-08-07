7 августа, 18:15

В США заявили, что продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности

AP Photo/ Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США
© AP Photo/ Luis M. Alvarez

В Госдепе напомнили, что эти переговоры проходят в развитие обязательств, принятых странами Группы семи на саммите в Вильнюсе

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Состоявшиеся на прошлой неделе контакты представителей США и Украины по поводу гарантий безопасности были первым раундом процесса, обсуждения продолжатся. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Это были первые переговоры из серии обсуждений между США и Украиной. Они проходят отдельно от контактов по поводу текущего конфликта, которые имеют место каждый день", - сказал он.

Миллер напомнил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины проходят в развитие обязательств, принятых странами Группы семи на саммите в Вильнюсе.

Первый раунд переговоров между Украиной и США о гарантиях безопасности прошел в онлайн-формате 3 августа. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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