В ЦАР за новую конституцию проголосовали более 95% избирателей

Против нее высказались 4,7% проголосовавших

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Новая конституция Центрально-Африканской Республики (ЦАР) одобрена на референдуме подавляющим большинством, за нее проголосовали 95,27% избирателей. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиаса Морубу, который объявил уточненные предварительные данные общенационального референдума.

Против проекта новой конституции проголосовали 4,73% избирателей, отметил он. Явка составила 61,1%.

Накануне избирком ЦАР объявил, что конституцию на референдуме поддержали 95% проголосовавших. Окончательные результаты референдума утвердит 27 августа Конституционный суд ЦАР.

Референдум по новой конституции состоялся в стране 30 июля. Одно из ее главных положений - продление срока полномочий главы государства с нынешних пяти лет до семи при одновременном снятии ограничений на число сроков. До сих пор действует конституционная норма, которая ограничивает двумя сроками нахождение одного политика на посту главы государства. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже дважды избирался на пост главы государства: в феврале 2016 года и декабре 2020 года.

С момента обретения ЦАР независимости от Франции летом 1960 года в стране уже 13 раз менялась конституция.