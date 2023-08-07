В ООН призвали Азербайджан разблокировать движение по Лачинскому коридору

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что население Нагорного Карабаха сталкивается с острой нехваткой продуктов питания, медикаментов и средств гигиены

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Группа экспертов ООН обвинила Азербайджан в провоцировании гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе путем блокирования Лачинского коридора и призвала немедленно восстановить свободное передвижение по нему. Об этом заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

"Эксперты призвали власти Азербайджана немедленно возобновить свободное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях в соответствии с соглашением о прекращении огня от ноября 2020 года", - говорится в заявлении.

Согласно докладу, из-за длящейся семь месяцев блокады население Нагорного Карабаха сталкивается с острой нехваткой продуктов питания, медикаментов и средств гигиены, нарушена работа медицинских и образовательных учреждений. Эксперты предупредили, что больницы с трудом справляются с нагрузкой, поскольку работа машин скорой помощи затруднена из-за сокращения поставок топлива.

"Мы настоятельно призываем правительство Азербайджана выполнять свои международные обязательства соблюдать и защищать права человека, включая право на питание, здоровье, образование и жизнь. Мы также подчеркиваем важность сотрудничества и диалога между всеми заинтересованными сторонами для поиска мирного и устойчивого способа урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - считают эксперты.

Ситуация вокруг Лачинского коридора

27 июля заместитель главы армянского МИД Ваан Костанян заявил, что автоколонна с грузом гуманитарной помощи из Армении для жителей Нагорного Карабаха не может въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения властей Азербайджана. По данным Еревана, единственная сухопутная дорога из Нагорного Карабаха в Армению была перекрыта 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК), а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, едут в Армению с помощью МККК. После перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками 15 июня Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.