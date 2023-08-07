Глава Гагаузии обвинила местный парламент в блокировании утверждения состава правительства

По словам Евгении Гуцул, "жители Гагаузии должны знать правду о том, как депутаты Народного собрания Гагаузии искусственно затягивают утверждение нового исполкома"

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обвинила местный парламент в блокировании утверждения нового состава исполнительного комитета.

"Жители Гагаузии должны знать правду о том, как депутаты Народного собрания Гагаузии искусственно затягивают утверждение нового исполкома. <…> Нам по-прежнему усиленно препятствуют в осуществлении должностных обязанностей, находя любые лазейки, чтобы не допустить наших кандидатов к практической реализации предвыборных обещаний", - сказала в своем видеообращении представитель партии "Шор".

27 июля Гуцул представила на утверждение Народного собрания Гагаузии новый состав исполкома автономии. Депутаты не одобрили его, в частности они утверждают, что в структуре исполкома есть ошибки. Гуцул заявила, что поданные документы предлагают формат, который аналогичен использованному при утверждении прошлого состава. При этом наблюдатели считают, что депутатское большинство не устраивает персональный состав местного правительства.

Согласно законодательству Гагаузии, глава автономии вправе досрочно распустить Народное собрание, если депутаты не одобрят состав исполкома в течение 45 дней с момента внесения предложения о его утверждении или отклонят его дважды.