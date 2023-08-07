Австрия, БиГ и Северная Македония направляют помощь пострадавшей от наводнений Словении

В частности, Австрия предложила два вертолета своей армии, которые могли бы помочь в поиске и спасении людей

ЛЮБЛЯНА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Австрии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и Северной Македонии направляют помощь Словении, пострадавшей от разрушительных наводнений. Об этом сообщает Словенское агентство печати.

Австрия предложила Словении помощь в виде двух вертолетов своей армии (Black Hawk S-70 и Agusta Bell 212), которые могли бы помочь в поиске и спасении людей. Ожидается прибытие инженерного воинского подразделения из Боснии и Герцеговины. Около 100 солдат из Северной Македонии также прибудут на пострадавшую от стихии территорию Словении.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что его страна окажет помощь Словении в ликвидации последствий наводнения, направив в регион специалистов Службы организации технической помощи и технику для расчистки, в частности экскаваторы.

6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного ливнями. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах грузоподъемностью не менее 5 тонн, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

4 августа словенское агентство по охране окружающей среды объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за ливней, которые начались 3 августа. По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, среди которых двое граждан Нидерландов. 5 августа премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения превысит €500 млн. По его словам, речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.