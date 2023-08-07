Источник сообщил, что Лула да Силва планирует лично участвовать в саммите БРИКС

Мероприятие пройдет в Йоханнесбурге в конце августа

БЕЛЕН /Бразилия/, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует лично принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.

В ответ на вопрос ТАСС о том не передумал ли бразильский лидер лично отправиться в ЮАР для участия в саммите в свете отказа от поездки в Йоханнесбург президента РФ Владимира Путина и слухах об отказе от присутствия на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди, источник в администрации Лулы да Силвы ответил: "Нет".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Лула да Силва ранее неоднократно заявлял, что считает предстоящий саммит БРИКС чрезвычайно важным мероприятием, ввиду необходимости и желания участвовать в котором, среди прочего, он намерен отложить операцию на тазобедренном суставе.