CNN: США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

Ее должны доставить к осени, сообщила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. США в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, которая должна быть доставлена к осени. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

"Они готовы", - отметил он в беседе с журналистами. "Теперь они должны быть доставлены в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что к ним прилагается", - приводит CNN слова Буша, который пояснил, что речь идет о "боеприпасах, запчастях, топливном оборудовании и ремонтных средствах". При этом он не уточнил, какое количество танков войдет в первую партию поставок.

Ранее газета Politico сообщила, что, по планам Вашингтона, несколько американских танков Abrams поступят на Украину в сентябре. Как следовало из публикации, в первую партию войдут от шести до восьми танков. Всего Вашингтон планирует передать Киеву 31 танк.