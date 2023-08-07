Грузия сообщила, что получит новый спасательный вертолет в декабре

Республика ранее заключила с Airbus Helicopter соглашение о закупке трех спасательных вертолетов

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Компания Airbus Helicopter к концу 2023 года поставит Грузии один из трех заказанных спасательных вертолетов. Об этом сообщил журналистам глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили.

"В ходе активной коммуникации со страной-поставщиком было принято решение, что к концу года, примерно в декабре, нам предоставят один новый вертолет", - сказал Мгебришвили.

Грузия заключила с Airbus Helicopter соглашение о закупке трех спасательных вертолетов в сентябре 2022 года. Это стало возможно за счет продажи вертолета класса люкс Super Puma, который был куплен в годы президентства Михаила Саакашвили.

Первый вертолет планировалось поставить в Грузию через 17 месяцев после заключения контракта, однако оползень в курортном Шови высокогорного края Рача актуализировал этот вопрос.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, в том числе гражданка России, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница Sunset Shovi. По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.