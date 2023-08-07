Глава МИД Мали считает, что интервенция ECOWAS в Нигер чревата катастрофой

Абдулайе Диоп подчеркнул, что Мали и Буркина-Фасо "выступают против любой идеи военного вмешательства извне или вмешательства для решения внутриполитических проблем"

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Вторжение сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер с целью восстановления Мохамеда Базума на посту президента грозит катастрофой. Об этом заявил в Ниамее министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп.

"Военная сила, которая использовалась в соседних государствах или иных странах, мы видим результаты, это катастрофа", - приводит его слова агентство AFP. Глава МИД в качестве примера привел Ирак и Ливию. "Мы - Мали и Буркина-Фасо - выступаем против любой идеи военного вмешательства извне или вмешательства для решения внутриполитических проблем", - подчеркнул Диоп.

Государственные делегации Мали и Буркина-Фасо находятся в Ниамее в знак солидарности.