Премьер Нигера опроверг информацию о присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" в стране

По словам Ухумуду Махамаду, чтобы перейти границу, сначала нужно уничтожить исламистские группировки

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Ухумуду Махамаду, премьер-министр Нигера, где военные совершили государственный переворот, опроверг информацию о том, что бойцы ВЧК "Вагнер" могут находиться в стране. Свою позицию он изложил в эфире саудовского телеканала Asharq, находясь в Париже.

"Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно", - заявил глава правительства, комментируя распространяемые рядом СМИ утверждения о том, что силы ЧВК "Вагнер" могут находиться в Нигере или близ его границ на территории Мали. "На границе между Мали и Нигером нет сил "Вагнера", там находятся исламистские группировки", - добавил он.

По словам Махамаду, чтобы перейти границу, "сначала нужно уничтожить эти группировки, этого не произошло за четыре года". "Сегодня они [бойцы ЧВК "Вагнер"] не могут пересечь границу между Мали и Нигером, и, соответственно, я не могу подтвердить эту информацию. Я считаю, что это невозможно", - отметил премьер в изгнании.