С момента вторжения Грузии в Южную Осетию прошло 15 лет

Через две недели после военной операции Россия признала суверенитет республик

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Со дня, когда власти Грузии начали полномасштабную военную операцию против Южной Осетии, прошло 15 лет. Опрошенные ТАСС политики и эксперты назвали Москву, пришедшую Цхинвалу на помощь, действующим гарантом мира в регионе, и отметили, что в Грузии события 2008 года привели к "длительному периоду осознания" ошибок.

В начале 2008 года активизировалось обсуждение возможности признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Это произошло в том числе на фоне ухудшения отношений с Грузией, которая взяла курс на вступление в НАТО. Обстановка в зоне грузино-югоосетинского конфликта начала резко обостряться с конца июля 2008 года.

Урегулирование конфликта

В ночь на 8 августа 2008 года массированному артобстрелу подвергся город Цхинвал, была предпринята попытка захвата республики. Днем 8 августа занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. 9 августа в вооруженный конфликт вступила Абхазия. Россия ввела войска для защиты своих граждан, а также миротворцев, находящихся в регионе. После столкновений, к утру 12 августа, Грузия утратила централизованное управление войсками. Оставшиеся боеспособными части укреплялись на подступах к Тбилиси.

12 августа Медведев и занимавший тогда пост президента Франции Николя Саркози согласовали план мирного урегулирования грузино-югоосетинского конфликта (план "Медведев - Саркози"), под которым впоследствии поставили свои подписи лидеры Южной Осетии, Абхазии, России и Грузии. В 12:40 Медведев объявил о завершении операции. К 15:00 Вооруженные силы РФ прекратили активные боевые действия.

20 и 22 августа парламенты Абхазии и Южной Осетии обратились к руководству РФ с просьбой о признании независимости. 25 августа Совет Федерации и Госдума РФ приняли обращение к президенту с призывом признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии. 26 августа глава государства подписал соответствующие указы.

Роль России

Комментируя трагические события августа 2008 года, посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев в беседе с ТАСС отметил, что они стали апогеем "взращиваемого долгие годы оголтелого национализма" при "попустительстве Запада". "8 августа 2008 года стало кульминацией этой криминальной, бесчеловечной политики. На спящий Цхинвал обрушились тысячи снарядов и ракет, уничтожая все живое".

Глава диппредставительства республики подчеркнул, что Цхинвал настоятельно "призывал весь мир к помощи". "Но нас услышала только Россия, - продолжил собеседник агентства. - Именно Россия, призвавшая агрессора к миру, до сегодняшних дней является гарантом мира, спокойствия и развития нашего государства". Гассиев отметил, что на сегодня югоосетинская сторона так и не услышала "слов покаяния" от Тбилиси, однако в Цхинвале не теряют надежды на полноценное урегулирование.

Взгляд Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания не раз отмечал, что 8 августа 2008 года войдет в историю как "трагическая и в то же время героическая дата". При этом он отметил, что народы Абхазии и Южной Осетии вместе, поддерживая друг друга, прошли сложный пусть к независимости, и выразил уверенность, что, объединив усилия, республики смогут добиться больших успехов.

В 2021 году Бжания, посещая Цхинвал, заявил, что "сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии с политической повестки дня блока НАТО и Грузии не сошел", в связи с чем республики будут делать "соответствующие выводы". При этом настрой у республики остается на то, чтобы "все было мирно", подчеркнул он.

Грузия после конфликта

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который в 2008 году в должности замглавы МИД РФ курировал вопросы отношений с государствами СНГ, в разговоре с ТАСС выразил убеждение, что "события августа 2008 года на Южном Кавказе - это наглядный пример того, как методичная обработка Западом так называемых фокусных групп в политических кругах молодых государств приводит к повышенной агрессивности этих государств и некоторых лидеров в решении существующих проблем, к кризису и длительному периоду осознания ошибочности принятых с чужой подачи решений".

Бывший тогда президентом Грузии Михаил Саакашвили, по словам Карасина, пытался "сломать логику мирного регулирования, обрушить международное право и показать собственную политическую силу", однако "проиграл эту авантюрную войну".

Грузия же, по оценке главы комитета Совфеда, за прошедший период прошла "довольно жесткую для себя школу размышления и выводов". "Грузия живет сейчас относительно спокойной жизнью, строит конструктивные отношения со всеми соседями, курс ее прагматичен на развитие собственной экономики. В Тбилиси власть заинтересована в стабильности в регионе, участвует в так называемых Женевских дискуссиях по безопасности на Южном Кавказе. <...> Это чрезвычайно хорошо, зрело и приносит хорошие плоды, - продолжил он. - Это очевидный урок не только Грузии, но и многим другим странам, которые пытаются на оголтелом национализме поправить собственный имидж и предстать в качестве такой решительной державы".

Сотрудничество России с республиками

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС подчеркивал, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру, и республики в тесной координации с Москвой работают над расширением международных связей. Гончар также обратил внимание на успехи двух республик на пути становления государственности, укрепления безопасности и развития экономики, указав на рост товарооборота и расширение гуманитарных и туристических контактов. Кроме того, Россия вместе с абхазскими и югоосетинскими партнерами серьезно готовится к 15-летию признания их независимости, которое будет отмечаться 26 августа. "Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии, с которыми нас связывают давние исторические узы. Эта позиция не подвержена конъюнктуре", - резюмировал Гончар.

В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали еще четыре государства: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Возможность эскалаций в регионе в будущем

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ТАСС оценил возможность эскалаций в регионе в будущем.

"В краткосрочной перспективе, пока у власти "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", я думаю, они не будут идти на какие-либо авантюры. Но там есть достаточно мощная оппозиция, которую сейчас взяла под крыло нынешний президент Саломе Зурабишвили. Она, конечно, по нынешней конституции не имеет практически властных полномочий, но, пользуясь этим постом, она, тем не менее, консолидирует всю эту команду оппозиционеров. Поэтому вероятность обострений в более отдаленной перспективе отлична от нуля, безусловно", - сказал аналитик.

Туризм в Южной Осетии и Абхазии

Сегодняшние Южная Осетия и Абхазия становятся все более привлекательными целями для туристов из России, отметил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Погода хорошая, в Абхазии - море, цены невысокие. Люди с охотой едут в этот регион. Тем более, что и отношения России с Грузией в каком-то смысле стали лучше. А это создает дополнительное притяжение для этого региона, - сказал эксперт. - Прием карт "Мир" также создает удобство и привлекательность для туристов. С учетом того, что логистически стало сложно добираться до многих курортов, то сравнительно простая дорога до какой-нибудь Абхазии, с учетом приема карточек "Мир", делает этот регион более притягательным".