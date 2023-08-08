Совмин Италии одобрил ужесточение наказания для виновных в лесных пожарах

Теперь максимальный срок лишения свободы для пироманов составит шесть лет

РИМ, 8 августа. /ТАСС/. Совмин Италии на заседании в понедельник одобрил ужесточение наказания для виновных в лесных пожарах. Как сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини, срок лишения свободы был увеличен с четырех до шести лет.

"Совет министров одобрил предложение партии "Лига" (которую возглавляет Сальвини - прим. ТАСС) ужесточить наказание для пироманов. Минимальный срок - шесть лет с отягчающими обстоятельствами для тех, кто действует из корыстных побуждений или выполняет надзорные функции. Те, кто поджигает леса, являются преступниками", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом было также ужесточено наказание за непредумышленный поджог - с 1 до 2 лет лишения свободы.

Центр и юг Италии во второй половине июля находились во власти африканских циклонов, которые привели к установлению температуры до 40 градусов Цельсия. На островах, в частности на Сицилии, воздух в дневные часы прогревался до 46 градусов. Это привело к возникновению многочисленных очагов возгорания. Ущерб от пожаров пока не подсчитан, но ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti указывала, что для восстановления растительности на выгоревших площадях понадобится до 15 лет.

При этом, как утверждают власти и полиция, 60% пожаров вызваны намеренными поджогами. В отдельных случаях ими занимаются пироманы, но чаще это заказные поджоги, которые позволяют заработать на дальнейшем восстановлении.