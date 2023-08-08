Французские сенаторы признали провал военных и дипломатических усилий в Африке

По мнению законодателей, страны континента все чаще оспаривают роль и присутствие Франции. Они призвали президента Макрона занять четкую позицию на этот счет

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Провалы Парижа в сфере военного, политического и культурного сотрудничества с Африкой привели не только к нагнетанию антифранцузских настроений на континенте, но и к росту влияния России, Китая и США. Об этом говорится в открытом письме 92 французских сенаторов президенту Эмманюэлю Макрону, опубликованном в газете Le Figaro.

"Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании. После провала операции "Бархан" за наш счет приходят военизированные формирования [ЧВК] "Вагнера", <...> готовые работать с лидерами, которые выстраивают власть путем сплочения своего населения против бывшей колониальной державы. Это движение в Африке южнее Сахары ширится, демонстрации и антифранцузские акции проходят даже в таких, казалось бы, близких нам странах, как Кот-д'Ивуар и Сенегал", - констатировали законодатели, в том числе председатель фракции партии "Республиканцы" в Сенате (верхней палате) парламента Франции Брюно Ретайо и председатель сенатской комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон. Они констатировали наличие неопределенности в отношениях Парижа с Северной Африкой, включая Алжир, Марокко и Тунис.

По мнению сенаторов, в последние годы члены правительства Франции "маскировали провалы", обвиняя всех несогласных в ностальгии по политике "французской Африки", подразумевавшей неформальную опеку над бывшими колониями. "Сегодня вчерашняя французская Африка превращается в военную российскую Африку, экономически китайскую Африку и дипломатически американскую Африку", - говорится в письме. Его авторы обратили внимание на постепенное снижение роли французского языка на континенте за счет роста популярности английского.

"Африка, дружественный континент, похоже, перестала понимать Францию и все чаще оспаривает ее роль и присутствие", - констатировали сенаторы. Они призвали президента Макрона занять четкую позицию на этот счет.

Глава государства пока официально не ответил на письмо, однако на слова о военном провале отреагировал министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. "Операция "Бархан" не была провалом, неправильно так говорить", - заявил он в письме, которое цитирует AFP. Министр выразил убеждение, что французские войска "спасают тысячи жизней" и "защищают французских граждан", противостоя террористическим группировкам в Сахеле. Он признал необходимость "извлечь уроки, как в случае всех кризисов и всех военных операций".

Французские военные в Африке

Франция начала операцию "Бархан" в августе 2014 года для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которая проводилась в Мали с 2013 по 2014 год. По данным министерства вооруженных сил, в "Бархане" задействованы более 5 тыс. человек. Потери Франции в ходе обеих операций в зоне Сахеля достигают 58 военнослужащих.

В конце 2021 года правительство Мали, где были сосредоточены основные силы французского ограниченного контингента, потребовало от Парижа как можно быстрее вывести их из африканской страны. Это требование было выполнено в августе 2022 года. Большая часть военных была переброшена в соседний Нигер, где 26 июля 2023 года произошел военный переворот, участники которого в свою очередь потребовали вывода войск Франции в ближайший месяц.

В столице Нигера расположена крупная французская авиабаза, численность контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны также дислоцированы воинские части Германии, Италии и США. Численность американских войск в Нигере превышает 1 тыс. человек.