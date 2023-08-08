США заявили, что сейчас не планируют вывод военных из Нигера

Американская сторона по-прежнему сфокусирована на дипломатическом решении, подчеркнул пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Власти США в настоящее время не планируют вывод своих военных из Нигера, Вашингтон не получал соответствующих запросов. Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Стенограмму его выступления опубликовало в понедельник американское военное ведомство.

"В настоящий момент я не отслеживаю никаких запросов о выводе военных США из страны, - сказал он. - Как я отметил, расстановка наших сил никак не изменилась. Опять же, мы сосредоточены на защите своих сил и на сотрудничестве с военными Нигера на базах в этой стране, чтобы поддержать функционирование этих баз". Райдер подчеркнул, что американская сторона "сейчас по-прежнему сосредоточена на дипломатическом решении" в Нигере.

На вопрос о том, верно ли, что итальянская сторона ранее организовала эвакуацию из Нигера 10 американских военных, Райдер ответил, что некоторые военнослужащие США ранее покидали Нигер "по незначительным медицинским причинам". Представитель Пентагона заверил, что это "не имеет отношения к ситуации в стране". Он также подчеркнул, что "не отслеживает какого-либо масштабного вывода войск США". Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что в Нигере находятся около тысячи военных США.

Райдер добавил, что по причине закрытия воздушного пространства над Нигером вопросы, касающиеся прибытия и вылета американских самолетов, решаются "в зависимости от каждого конкретного случая". "Но я уверен, что любой наш самолет, который прибудет, сможет совершить вылет", - добавил он.