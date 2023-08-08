В Киеве заявили, что в Джидде согласовали не все пункты "формулы мира" Украины

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, диалог по некоторым вопросам продолжается

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Не все пункты так называемой формулы мира украинского лидера Владимира Зеленского были полностью одобрены участниками встречи по урегулированию конфликта, которая прошла в саудовском городе Джидда. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Если бы все страны сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы уже до конца месяца принимали "саммит мира". Есть пункты, по которым вообще нет возражений, но есть и те, по которым диалог продолжается", - приводит его слова украинское издание "Европейская правда".

Среди составляющих украинского "мирного плана", по которым не было найдено полного понимания на совещании в Джидде, Ермак назвал пункт о возмещении Киеву убытков от боевых действий за счет Москвы. "Еще надо работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, таким как ответственность [России]", - отметил он. "Но не потому, что они против, а потому, что они требуют больше объяснений, как это будет происходить", - утверждал глава офиса украинского президента.

Выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский сообщил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.