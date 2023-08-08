Мятежники Нигера назначили экономиста Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром

С 2003 по 2010 год он занимал должность главы Министерства финансов страны

РАБАТ, 8 августа. /ТАСС/. Правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины (НССР) - назначил в понедельник 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Зейн - уроженец города Зиндер на юге Нигера. До назначения на пост главы правительства Нигера он работал представителем Африканского банка развития (АБР) в Нджамене (Чад). Ранее занимал должность представителя АБР в Кот-д'Ивуаре и Габоне.

С 2003 по 2010 год Зейн возглавлял Министерство финансов Нигера.