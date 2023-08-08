Молдавский депутат считает, что стране нужно до 10 лет на восстановление отношений с СНГ

По мнению Адриана Лебединского, придется вести отдельный диалог касательно каждого протокола и меморандума

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Восстановление соглашений с СНГ, из которых вышла Молдавия, будет для нее сложным и длительным процессом, который может продлиться до 10 лет. Такое мнение в интервью газете "Известия" выразил глава делегации республики в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский.

По его словам, в этом вопросе должна быть "очень сильная политическая воля" партнеров Молдавии по СНГ. "Если руководство стран будет единогласно в том, что срочно нужно спасать ситуацию и Молдавию восстанавливать во всех этих соглашениях, то это можно будет сделать за год-два. А если там начнутся какие-то перетряски, кто-то не будет согласен, то, я думаю, это может занять и 10 лет", - сказал руководитель делегации.

Он обратил внимание на то, что нужно будет договариваться отдельно по каждому протоколу и меморандуму. "Я думаю, что это займет годы. Посмотрите, сколько лет заняло, чтобы мы вошли в СНГ, сколько лет заняло, чтобы мы подписали первые соглашения. Это не будет так легко. Тем более что сейчас на уровне СНГ тоже разные видения есть", - отметил Лебединский.

Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в его саммитах. В 2023 году риторика Кишинева в адрес СНГ ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации некоторых соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба считает, что республика должна оставить в силе те, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который полагает, что выход из Содружества нанесет удар по главной отрасли страны.

В конце июля бывший глава государства, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране будут восстановлены все соглашения с СНГ, которые незаконно денонсировала правящая Партия действия и солидарности.