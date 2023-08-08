В Молдавии сообщили об оттоке населения из страны

По словам главы делегации страны в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриана Лебединского, переезд людей во многом связан с проводимым молдавским правительством прозападным курсом на разрыв связей с Россией и СНГ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около 100 тысяч молдаван покинули в течение последнего года страну из-за ухудшающейся социально-экономической ситуации. Об этом сообщил в интервью газете "Известия" глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский.

"Люди убегают из страны - за последний год порядка 100 тысяч человек уехали. Я понимаю, для России это ничто, а для Молдавии, где 2,5 млн избирателей, это очень много. Сейчас [власти] пытаются готовить законы, чтобы каким-то образом облегчить нахождение иностранцев на территории [страны], в том числе для рабочей силы. Но они будут неэффективны, пока энергетика будет дорогой", - сказал он.

По словам Лебединского, значительная часть покинувших Молдавию людей перебирается в западные страны. "Сейчас в Россию сложно ездить, учитывая дороговизну билетов. Но у нас большинство имеет двойное гражданство - и молдавское, и румынское. Соответственно, они спокойно могут находиться на территории Евросоюза, но я знаю, что много наших находится и на территории Соединенных Штатов, и Канады, по всему свету", - проинформировал он.

Сколько граждан Молдавии проживает в России, продолжил глава делегации, точно сказать сложно, потому что большинство из них уже получило местное гражданство. "Соответственно, по учету России они не проходят как молдаване, а проходят как граждане РФ. Но, учитывая последние демарши, которые [власти] сделали с сокращением штата посольства РФ в Молдавии, я очень надеюсь, что РФ не поступит зеркальным способом и не сократит наше [посольство], потому что там и так некому работать", - отметил Лебединский.

Он обратил внимание на то, что отток населения продолжается на фоне ухудшения социально-экономического положения в стране, в том числе связанного с проводимым прозападным молдавским правительством курсом на разрыв связей с Россией и СНГ. "Сейчас между нами пытаются построить железную стену - между Молдавией и всем, что связано с востоком. Это не только о России и СНГ, это и КНР, потому что и Китай, и Индия - у них тоже нет доступа на наши рынки. Они (западные государства - прим. ТАСС) пытаются создать такие условия, чтобы нерентабельно было. Цены в пандемию [COVID-19] выросли от 7 до 14 раз за перевозку одного контейнера. Для бизнеса это просто крах. А учитывая цены на энергоносители, которые сформировались за этот год, то много бизнеса, который был конкурентоспособен, потому что была адекватная стоимость на энергоносители, - сейчас они просто закрылись", - рассказал Лебединский.