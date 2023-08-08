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обновлено 7 августа, 23:07
Военная операция на Украине

Reuters: США планируют объявить о предоставлении Украине пакета военной помощи на $200 млн

AP Photo/ Alex Brandon, архив
© AP Photo/ Alex Brandon, архив

По данным агентства, Вашингтон направит Киеву противотанковые ракетные комплексы и средства для разминирования

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Администрация США намерена во вторник объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

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По словам его источников из числа американских должностных лиц, в пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS, иные боеприпасы, а также стрелковое оружие. Эти средства будут переданы из запасов Пентагона.

Как отмечается в публикации, ранее в Вашингтоне признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на $6,2 млрд. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму. Первым этапом будет отправка пакета на $200 млн.

По сведениям Reuters, вашингтонская администрация в настоящее время работает над новым бюджетным запросом Конгрессу о выделении дополнительных средств на оказание помощи Киеву. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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