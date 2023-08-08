Экс-глава МИД Румынии исключил угрозу для США из-за ситуации в Черном море

Вашингтон имеет жизненные интересы в черноморском регионе и поэтому вынужден увеличить там свое военное и политическое присутствие, считает Адриан Северин

БУХАРЕСТ, 8 августа. /ТАСС/. Ситуация в Черноморском регионе не может угрожать безопасности США. Уверенность в этом выразил бывший глава МИД Румынии и экс-председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Адриан Северин в статье, опубликованной газетой Cotidianul.

Автор статьи прокомментировал одобренный Сенатом законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году, который включает отдельный раздел о Черном море. В тексте нормативного акта, отмечает он, утверждается, что США имеют жизненные интересы в регионе Черного моря и поэтому вынуждены увеличить в нем свое военное и политическое присутствие.

"США отделены от региона Черного моря континентом и океаном, - пишет Северин. - То, что происходит здесь, не может угрожать безопасности Америки, если только она не считает себя мировым жандармом". "Редко США в своей истории с такой циничной и надменной ясностью провозглашали свои имперские призвание и амбиции", - добавляет бывший глава МИД Румынии.

"Безопасность в бассейне Черного моря основывается на динамичном равновесии сил между прибрежными странами, которое гарантировано <...> Конвенцией Монтре от 1936 года о статусе проливов Босфор и Дарданеллы", - продолжает эксперт. "Либо американские сенаторы не знали о Конвенции Монтре, что свидетельствовало бы об их устрашающей некомпетентности <...>, либо просто решили ее нарушить, что было бы свидетельством опасной надменности и агрессивности", - отмечает он.

Северин напоминает, что Конституция Румынии запрещает размещение иностранных войск на территории страны без одобрения парламента. "Поэтому для того, чтобы американский закон действовал в Румынии, нужно согласие парламента", - подчеркивает он. Парламенту Румынии, пишет эксперт, следовало бы принять заявление о проекте бюджета обороны США, "которое ясно давало бы понять, что жизненные интересы Румынии и ее безопасность в Черном море важнее "жизненных" интересов США в Черном море и тщетной защиты умирающего однополярного мирового порядка".