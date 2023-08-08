Молдавский депутат прокомментировал выход республики из соглашений с СНГ

По словам главы делегации страны в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриана Лебединского, часть молдаван болезненно воспринимает эту ситуацию

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Тема выхода Молдавии из соглашений с СНГ волнует молдаван, имеющих связи со странами Содружества, они болезненно воспринимают эту тему. Об этом сообщил в интервью газете "Известия" глава делегации республики в Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ Адриан Лебединский.

"Людям это интересно, особенно бизнесу и тем, у кого есть родственники в СНГ. Для них это, бесспорно, больно. Но, учитывая информационный фон, который сейчас создает власть, информация о протестах или вспышках недовольства гасится, она нигде не проходит. Люди в своей большей массе даже не знают, что произошло", - сказал он, отвечая на вопрос, присутствует ли в молдавском обществе тема СНГ и ухудшающихся отношений с Россией и насколько население волнует этот вопрос.

По словам Лебединского, практически каждую неделю правительство Молдавии отменяет пару соглашений, объясняя это наличием двусторонних отношений с государствами Содружества. "Это абсурд. Но некому объяснять - у них (депутатов от правящей Партии действия и солидарности, PAS - прим. ТАСС) 63 мандата [в парламенте]. Если получается, что у них нет кворума, они просто не проводят заседаний. А когда у них есть кворум, они ставят [вопросы] на голосование", - пояснил парламентарий.

По его мнению, единственный выход, который есть у Молдавии, - это объяснять внешним партнерам, "что это неправильно, что эти решения должны приниматься консенсусом и есть решения, которые не надо трогать". "Надо созидать что-то новое, но они [власти республики] пошли по повестке уничтожения всего, что есть, включая и исторические ценности. Уверен, что в ближайшем будущем у нас произойдет то же, что происходит в других европейских странах, - наши будут бороться с памятниками, на местном уровне уже есть такие решения, где большинство у PAS", - считает он.

Лебединский обратил внимание на последствия постепенного выхода Молдавии из соглашений с СНГ. "У нас уже есть эффект. Стрельба в аэропорту, когда человек, который находился в международном розыске, убил здесь людей (30 июня гражданин Таджикистана застрелил двух офицеров в аэропорту Кишинева - прим. ТАСС). Мы за несколько месяцев до этого отозвали своего представителя из органов СНГ по сотрудничеству правоохранительных органов. Это уже первая ласточка", - предупредил он.

Глава делегации считает, что разрыв связей с СНГ выгоден западным странам, так как их "очень не устраивает, что у Молдавии есть дополнительный рынок сбыта", а они хотят замкнуть республику только на свои рынки.