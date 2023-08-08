США заявили, что не считают угрозой военно-морские учения РФ и КНР у Аляски

Вооруженные силы Соединенных Штатов активно следят за российско-китайским военно-морским патрулированием в северной части Тихого океана, отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают угрозой своей безопасности военно-морские учения России и Китая, идущие у берегов Аляски. Об этом заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вооруженные силы США активно следят за российско-китайским военно-морским патрулированием в северной части Тихого океана. Эти учения по-прежнему идут в международных водах. И они не были сочтены угрозой. В этом заключается оценка Министерства обороны США", - сказала официальный представитель американского президента. Она беседовала с репортерами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Аризона. Никаких дальнейших комментариев на тему нынешних российско-китайских маневров от Жан-Пьер не последовало.

Как ранее сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, российские и китайские боевые корабли в ходе совместного патрулирования отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в акватории Тихого океана. Кроме того, моряки двух стран отработали тактическое маневрирование, провели тренировки по связи и осуществили перекрестные посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей.

Со стороны ВМФ России в патрулировании были задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". Со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая - эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".