Япония предоставит оборонную помощь шести странам

Токио передаст Вьетнаму, Джибути, Индонезии и еще трем государствам патрульные катера и беспилотники, а также радары, беспроводные устройства и другое оборудование

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Японии в следующем финансовом году намерено включить Вьетнам, Джибути, Индонезию, Монголию, Папуа - Новую Гвинею и Филиппины в государственную программу поддержки с целью укрепления потенциала в области безопасности, которая предполагает предоставление оборонной помощи на безвозмездной основе. Об этом сообщила газета The Asahi.

В рамках программы Япония готова передать этим странам небольшие патрульные катера и беспилотники, радары, беспроводные устройства и другое коммуникационное оборудование для расширения возможностей наблюдения за территориальными водами и воздушным пространством, а также для проведения спасательных операций. При этом японская сторона оставляет за собой право проводить инспекции, чтобы подтвердить, используются ли переданные оборудование и техника надлежащим образом.

Из государственного бюджета в следующем году японские власти планируют выделить на эту программу порядка 5 млрд иен ($35 млн по текущему курсу). Выбор государств, которым будет оказана поддержка, в том числе обусловлен их территориальным расположением вблизи Китая, который усиливает свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает издание. Что касается Джибути, то там расположена база Сил самообороны Японии, контингент которой участвует в операциях по борьбе с пиратством.

В текущем году Япония включила в программу помощи в укреплении потенциала в области безопасности четыре страны - Бангладеш, Малайзию, Фиджи и Филиппины. Для их поддержки из бюджета было выделено 2 млрд иен ($14 млн).